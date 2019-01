Möbelstück zu stabil

Einbrecher durchbrechen Hauswand – und scheitern

09.01.2019, 11:38 Uhr | sth, t-online.de

Einbruch durch die Hauswand: Die Diebe scheiterten jedoch am Möbelstück dahinter. (Quelle: Polizeipräsidium München)

Zwei Stunden lang haben sich Einbrecher durch eine Hauswand in Haar im Landkreis München gebohrt. Niemand merkte etwas. Doch am Ende scheiterten die Möchtegern-Diebe an einem unerwarteten Hindernis.

So schützen Sie Ihre Häuser und Wohnungen Einbrecher finden viele Wege in Wohnungen und Häuser. So können Sie sich schützen. (Quelle: t-online.de) Schutzmaßnahmen: Einbrecher finden viele Wege in Wohnungen und Häuser. (Quelle: t-online.de)

Die Nächte in Haar sind normalerweise eher ruhig. Doch in der Nacht zum Sonntag hörte eine Nachbarin komische Geräusche. Die Polizei rief sie aber nicht. Dabei waren in diesem Moment Einbrecher damit beschäftigt, eine Hauswand zu durchbrechen.



Die Möchtegern-Diebe bohrten ein gigantisches viereckiges Loch in eine Hauswand, während die Bewohner gerade verreist waren. Zwei Stunden lang soll das gedauert haben, teilte die Polizei in München mit. Doch der Wohnungseinbruch scheiterte. Gegen 2.30 Uhr sollen die Einbrecher aufgegeben haben. Grund dafür war ein Möbelstück.

Kommode steht im Weg – die Einbrecher kommen nicht durch

Wer Hinweise geben kann, sollte sich an die Polizei wenden. Der Einbruch geschah im Karree Ludwig-Moser-, Gronsdorfer und Katharina-Eberhard-Straße.

Hinter dem neuen Loch in der Hauswand stand laut Polizei eine Kommode, die die Einbrecher nicht verschieben konnten. Der Schrank bekam wohl ein paar Kratzer ab, doch die mutmaßlichen Täter kamen daran einfach nicht vorbei.







Durch das Loch in der Fassade sei ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter und Zeugen des Einbruchs.