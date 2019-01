Dingolfing

Einbrecher im Haus: 13-Jährige flüchtet ins Badezimmer

16.01.2019, 17:23 Uhr | helser, dpa

Einbrecher im bayerischen Dingolfing ahnten nicht, dass sie belauscht wurden: Während sie im Erdgeschoss Besitztümer an sich nahmen, verständigte eine Teenagerin im Obergeschoss die Polizei.

Im bayerischen Dingolfing verschafften sich am Dienstag zwei Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich dort eine 13-Jährige auf. Als das Mädchen sah, dass zwei Männer im Garten auf die Terrassentür zugingen, lief es in den ersten Stock und sperrte sich im Badezimmer ein. Von dort verständigte sie telefonisch ihre Tante und die Polizei. Das teilten die Beamtem am Mittwoch mit.

Während sie auf Hilfe wartete, musste die 13-Jährige mitanhören, wie die Einbrecher über die Terrassentür einstiegen und die Räume im Erdgeschoss durchsuchten. Einer der Männer begab sich anschließend in das Ankleidezimmer im ersten Stock, wo er einige Schmuckstücke erbeutete. Bevor die Männer das Mädchen entdecken konnten, wurde der Einbruch durch das Eintreffen einer Angehörigen gestört.

Obwohl die Täter unerkannt fliehen konnten, war der Einbruch kein großer Erfolg: Die Männer verloren einen Teil ihrer Beute auf der Flucht. Ein Polizeihund konnte diese wiederfinden. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag, es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.