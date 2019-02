Nach Fund von Frauenleiche

Polizei in Schleswig-Holstein verhaftet Lebensgefährten

19.02.2019, 18:47 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Schleswig-Holstein hat die Polizei einen Mann unter Tatverdacht verhaftet. Das Opfer war dessen Freundin.

Der gewaltsame Tod einer 28-jährigen Asylbewerberin aus Oldenburg ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgeklärt. Der 22 Jahre alte Freund der iranischen Frau sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen den Iraker sei bereits am Montagabend Haftbefehl erlassen worden.



Die Ermittler werfen dem Mann vor, seine Freundin am frühen Samstagmorgen getötet und ihre Leiche in der Feldmark nahe der Gemeinde Gremersdorf abgelegt zu haben. Dort war die Tote am selben Tag gefunden worden. Tatmotiv und Tatablauf sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiterhin unklar.





Der Festgenommene habe sich bislang zum Tatvorwurf nicht geäußert, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst. Auch zu seiner Person mache der Beschuldigte bislang keine Angaben. Wegen der noch laufenden Ermittlungen wollte sie zunächst keine Angaben dazu machen, worauf die Staatsanwaltschaft den Tatverdacht gegen den 22-Jährigen stützt. Auch zur möglichen Todesursache der 28-Jährigen machte sie keine Angaben.