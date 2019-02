Frauenleiche in Heiligenhafen

Polizei zeigt Tote und hofft auf Hinweise

17.02.2019, 16:09 Uhr | dpa, nhr

Eine unbekannte Tote stellt die Lübecker Polizei vor ein Rätsel. Um die Identität der Frau zu klären, veröffentlichten die Beamten ein Foto der Toten. Ein Gewaltverbrechen ist wahrscheinlich.

In der nähe von Heiligenhafen in Schleswig-Holstein ist die Leiche einer Unbekannten entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen als Todesursache aus und versucht mit der Veröffentlichung eines Fotos der Toten Informationen zu ihrer Identität zu erhalten.

Bei der Unbekannten handelt es sich um eine Frau im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie ist den Angaben zufolge 1,48 Meter groß und schlank. Sie habe schulterlange, blond gefärbte Haare und einen roten Jogginganzug getragen.







Die Leiche war am Samstag in der Feldmark zwischen Heiligenhafen und Oldenburg in Holstein entdeckt worden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Mordkommission gehen von einem Tötungsdelikt aus. Für ihre weiteren Ermittlungen hoffen sie auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Obduktion der Leiche sollte am Sonntag in der Gerichtsmedizin Lübeck erfolgen.