Sexueller Übergriff in Berlin

Polizei sucht mit Fahndungsbildern nach Verdächtigen

21.02.2019, 19:18 Uhr | t-online.de

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Berlin sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Die Gruppe bestand aus sechs jungen Männern.

Zwei 16-Jährige sind im März 2018 von einer Gruppe junger Männer in einen Park in Berlin-Schöneberg geführt worden. Eine der jungen Frauen wurde anschließend von zwei Männern gewaltsam angegriffen. Mit der Veröffentlichung von Fotos und einer Videosequenz aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach vier bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten insgesamt sechs junge Männer zwei damals 16-Jährige am 18. März 2018 in den frühen Abendstunden in den Rudolph-Wilde-Park in Schöneberg. Eine der Jugendlichen entfernte sich mit einem der jungen Männer vom Rest der Gruppe.

Haupttäter und ein Begleiter: Die Polizei Berlin bittet um Hinweise. (Quelle: Polizei Berlin)

Zwei der Männer stehen im dringenden Tatverdacht, anschließend die andere 16-Jährige gewaltsam in sexueller Motivation angegriffen zu haben. Die restlichen drei Männer der Gruppe beobachteten dieses Geschehen, schritten jedoch nicht ein. Letztendlich konnten sich die beiden jungen Frauen aus der Situation lösen und flüchteten.





Die Ermittler suchen nun nach Angaben zur Identität der Haupttäter, ihrer Begleiter und deren Aufenthaltsorten. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913402 entgegen.