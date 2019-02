Festnahme

Mann sticht in Paderborner Innenstadt auf Frau ein

21.02.2019, 12:13 Uhr | dpa

Polizeieinsatz in Paderborn (Symbolbild): Eine 19-Jährige ist in der Innenstadt mit einem Messer angegriffen worden. (Quelle: Ralph Peters/imago)

Am Bahnhof in Paderborn greift ein Mann eine junge Frau mit einem Messer an und verletzt sie. Täter und Opfer kannten sich offenbar nicht. Wie schwer die Frau verletzt ist, blieb zunächst offen.

Eine 19-Jährige ist in der Paderborner Innenstadt mit einem Messer angegriffen worden. Nach ersten Ermittlungen stach ein Mann der Frau an einer Fußgängerampel vor dem Bahnhof am Mittwoch unvermittelt in den Oberarm, wie ein Polizeisprecher mitteilte.





Wenig später nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Er soll nach Angaben des Sprechers "psychisch labil" und geistig verwirrt sein. Der Mann wurde demnach in eine psychiatrische Klinik gebracht. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Mann soll sich sein Opfer nach ersten Erkenntnissen willkürlich ausgesucht haben.