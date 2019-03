62-Jähriger in Lebensgefahr

Frau sticht in Bottrop mit Messer auf Ehemann ein

03.03.2019, 10:44 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeug der Polizei: In Bottrop ermittelt eine Mordkommission wegen eines Messerangriffs. (Quelle: Friso Gentsch/Symbolbild)

Erst stritten sie sich – dann stach eine 55-Jährige mit einem Messer auf ihren Mann ein. Er konnte noch selbst den Notarzt rufen. Jetzt schwebt er in Lebensgefahr.

Mit einem Messer hat eine angetrunkene Frau im nordrhein-westfälischen Bottrop auf ihren Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Das Paar war in der Nacht zum Samstag in heftigen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei stach die 55-jährige Frau mindestens zweimal mit einem Messer in den Rücken ihres Mannes.







Der 62-Jährige rief selbst den Notarzt, der ihn ins Krankenhaus brachte. Die Frau wurde noch in der Wohnung festgenommen. Sie kam vor einen Richter, der einen Haftbefehl erließ. Eine Mordkommission ermittelt.