Unfall im Kreis Ludwigsburg

19-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Landstraße

02.03.2019, 13:04 Uhr | dpa, jmt

Eine junge Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall im Kreis Ludwigsburg ums Leben gekommen. Ihr Fahrzeug geriet auf einer Landstraße in den Gegenverkehr.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Ludwigsburg ist eine 19-Jährige ums Leben gekommen. Die junge Frau sei eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Unfallursache ist noch unklar

Die 19-Jährige war demnach am Freitagabend mit einer gleichaltrigen Autofahrerin von Steinheim an der Murr in Richtung Marbach am Neckar unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Fahrerin nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen einer 46 Jahre alten Frau zusammengestoßen.

Die 46-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verletzte sich schwer. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt. In den Unfall war den Angaben zufolge auch eine 71 Jahre alte Frau verwickelt, die mit dem ins Schleudern geratenen Wagen der 46-Jährigen kollidierte. Die Seniorin wurde leicht verletzt.







Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten etwa sieben Stunden voll gesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit 13 Fahrzeugen und über 50 Helfern vor Ort. Die Polizei war mit sieben Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz.