Polizeikontrolle in Dortmund

Mann zeigt Führerschein mit Datum "32. August"

08.03.2019, 12:02 Uhr | AFP

32. August? Bei der Fälschung des Führerscheins eines Mannes aus NRW wurde ein fataler Fehler gemacht. Dem 56-Jährigen droht ein Verfahren.

Da hat ein Fälscher wohl nicht aufgepasst: Als die Polizei am Mittwoch in Dortmund Temposünder jagte, kontrollierte sie einen Mann, dessen Führerschein einige Auffälligkeiten aufwies. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, ließen leichte Unschärfen im Druck die Beamten genauer hinschauen, und das Ausstellungsdatum ließ sie völlig stutzen: 32. August 2017. Weil das Datum nicht existiert, forschten die Beamten weiter.





Sie fanden heraus, dass das Auto des 56-jährigen Mannes aus Essen nicht auf ihn zugelassen war und eigentlich seit mehreren Monaten stillgelegt ist. Wem das Auto tatsächlich gehört, sei unklar. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat sie sowohl den "genial" gefälschten Führerschein als auch das Fahrzeug sichergestellt. Die Strafverfolger ermitteln nun gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.