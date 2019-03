In Niedersachsen

Mit vorgehaltener Waffe: Mann zwingt Zehnjährige hinter Gebäude

25.03.2019, 15:31 Uhr | AFP

Altstadt mit Fachwerkhäusern und Marktkirche am Holzmarkt, Hannover (Symbolbild): Der Mann habe das Kind am Freitagvormittag auf dem Schulweg abgefangen, teilte die Polizei in Hannover mit. (Quelle: CHROMORANGE)