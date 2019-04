Bei Berlin

Drei Wochen nach Flucht – gefährlicher Häftling gefasst

05.04.2019, 10:29 Uhr | dpa

Seit dem 14. März hat die Berliner Polizei nach Hendrik S. gefahndet. Der gefährliche Straftäter war aus dem Maßregelvollzug entkommen. Nun haben ihn die Fahnder gefasst.

Fahndungserfolg für die Berliner Polizei: Drei Wochen nach seiner Flucht ist der als gefährlich geltende Straftäter Hendrik S. wieder in Haft. Die Beamten nahmen den Mann gegen 4 Uhr morgens in Gatow bei Berlin fest. Das gab die Polizei am Morgen auf Twitter bekannt.







Der 34-Jährige war am 14. März während eines begleiteten Freigangs aus dem sogenannten Maßregelvollzug geflohen. Dort werden Täter eingesperrt und behandelt, die wegen psychischer Störungen nicht verurteilt werden können.

Der Mann war seit 2007 wegen Totschlags eingesperrt und braucht Medikamente. Er hatte 2006 einen Mann erstochen. Die Polizei warnte, es sei nicht auszuschließen, dass er ein Messer dabei habe.