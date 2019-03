Zwei Schwerverletzte

Frau sticht auf Gruppe in Berliner U-Bahn ein

30.03.2019, 20:35 Uhr | dpa

Erst flogen Worte, dann stach sie zu: Eine Frau hat am Samstagvormittag zwei Menschen so schwer verletzt, dass diese zur stationären Behandlung ins Krankenhaus mussten.

Während einer U-Bahn-Fahrt in Berlin hat eine 37-jährige Frau laut Polizei eine dreiköpfige Gruppe angegriffen und zwei Menschen schwer verletzt. Zuvor sei sie am Samstagvormittag in der Linie U6 in Berlin-Wedding mit den zwei Männern und einer Frau in Streit geraten. Zeugen gelang es den Angaben zufolge, die 37-Jährige bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten festzuhalten, die sie festnahmen.



Die beiden Verletzten, eine 49 Jahre alte Frau und ein 29-jähriger Mann, kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Sie sollen nicht in Lebensgefahr schweben. Die Stichwaffe war zunächst unbekannt, eine Mordkommission ermittelt.