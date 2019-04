Vorfall in Brandenburg

Unbekannte schießen offenbar auf Regionalzug

03.04.2019, 17:53 Uhr | AFP, pdi

Ein Regionalzug wurde in Brandenburg mutmaßlich beschossen. Ein Zugbegleiter fand ein Loch in der Scheibe. Reisende wurden nicht verletzt.

In Brandenburg ist eine Regionalbahn während der Fahrt offenbar beschossen worden. Der Zugbegleiter der in Richtung Jüterbog fahrenden Bahn entdeckte ein Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung, wie die Bundespolizei mitteilte. Reisende seien nicht verletzt worden.





Dass der Schaden am Dienstagnachmittag nahe des Bahnhofs Treuenbrietzen stattdessen zum Beispiel durch einen Stein entstand, schlossen die Ermittler nach Angaben einer Bundespolizeisprecherin aus. Bundespolizisten fahndeten mit Hilfe eines Hubschraubers und Brandenburger Polizisten nach dem noch unbekannten Täter.