Falsch deklarierte Fracht

Australien beschlagnahmt fast 600 Kilo Crystal Meth

08.04.2019, 08:42 Uhr | dpa

Beschlagnahmtes Crystal Meth: Immer wieder finden Zoll und Polizei in Containerschiffen große Mengen der synthetischen Droge. 585 Kilo sind nun den australischen Behörden in die Hände gefallen. (Quelle: imago images)

Statt Elektro-Öfen fand der australische Zoll in einem Containerschiff Kühlschränke – gefüllt mit Drogen im Wert von Hunderten Millionen Euro.

Im Containerhafen von Sydney hat die australische Polizei mehr als eine halbe Tonne Rauschgift im Wert von umgerechnet 480 Millionen Euro sichergestellt. Die insgesamt 585 Tonnen der synthetischen Droge Crystal Meth waren an Bord eines Schiffes aus Singapur in Kühlschränken versteckt, wie Zoll und Polizei am Montag mitteilten. Offiziell war die Fracht dann auch noch falsch deklariert: als Elektro-Öfen.







Nach Schätzungen werden in Australien pro Jahr annähernd zehn Tonnen Chrystal Meth konsumiert. Crystal Meth - eigentlicher Name Methamphetamin – wird in der Drogenszene auch Speed, Ice oder Meth genannt.