Brandenburg

Großeinsatz in Forst: zwei Tote in Wohnung gefunden

13.05.2019, 14:02 Uhr | dpa, lw

In Brandenburg läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. In einer Wohnung wurden zwei Leichen gefunden.

In einer Wohnung in Forst (Spree-Neiße) sind am Montagmorgen zwei Tote entdeckt worden. Ein Großaufgebot der Polizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher in Cottbus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Männer Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. Das lege die Auffindesituation der Leichen nahe. Die Toten seien am frühen Montagmorgen gegen 05.00 Uhr in dem Wohnhaus gefunden worden. Weitere Informationen soll es am frühen Nachmittag geben.