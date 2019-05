Mysteriöser Armbrustfall in Passau

Auch die Freundin eines Opfers ist tot

13.05.2019, 20:36 Uhr | job, t-online.de, TiK, AFP

Der Fall der drei Menschen in Passau, die womöglich durch Schüsse einer Armbrust starben, wird immer mysteriöser: Zwei weitere Leichen wurden entdeckt – eine davon ist die Freundin eines Opfers.



Die Polizei hat in der Wohnung von einer der Toten, die in einer Pension in Passau mit Pfeilen im Körper aufgefunden wurden, zwei weitere Frauenleichen entdeckt. Das teilte die Polizei Niederbayern mit.

Bei diesen beiden Toten gab es keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Ein Sprecher der Polizei in Gifhorn sagte, Beamte hätten die zwei Leichen entdeckt, als sie zur Verständigung von Angehörigen zu der Wohnung im niedersächsischen Wittingen gefahren seien. Eine der toten Frauen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit die 35 Jahre alte Mitbewohnerin und Lebensgefährtin der in Passau entdeckten 30-Jährigen. Die Identität der zweiten Frau sei völlig unklar.

Dem Sprecher der Gifhorner Polizei zufolge lebte die in Passau tot aufgefundene 30-Jährige erst seit Anfang März in Wittingen. Sie stammte demnach wie der tot in Passau gefundene 53 Jahre alte Mann und die 33 Jahre alte Frau ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Die Frau sei offenbar wegen der Beziehung zu der 35-Jährigen nach Niedersachsen gezogen.

Mögliche Zusammenhänge zwischen dem Fund in Niedersachsen und dem Geschehen in der Passauer Pension werden nun ermittelt.

Ergebnisse der Obduktion in Passau für Dienstag erwartet

Mitarbeiter der Pension in Passau hatten am Samstag drei tote Gäste gefunden. Sie hatten ein Drei-Personen-Zimmer gebucht. In den Körpern der Toten steckten laut Polizei Pfeile. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.



Die Polizei gab am Montag neue Details bekannt. Demnach lagen die Leichen des 53-jährigen Mannes und der 33-jährigen Frau in einem Gästezimmer in einem Bett, die tote 30-Jährige lag auf dem Boden. Die Behörden kündigten die Ergebnisse einer Obduktion der Leichen aus Passau für diesen Dienstag an.







Der 53-Jährige und die 33-Jährige waren laut Staatsanwaltschaft in einem kleinen Ort bei Altenkirchen im Westerwald in Rheinland-Pfalz gemeldet. Bisher ist laut Polizei unklar, in welchem Verhältnis die drei Personen zueinander standen.