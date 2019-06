Ermittlungen eingeleitet

Mann bei Polizeieinsatz in Essen erschossen

In Essen ist ein Mann durch den Schuss eines Polizisten getötet worden. Die Einsatzkräfte waren aufgrund eines Notrufs ausgerückt. Doch was genau geschah, ist unklar.

In Essen ist es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Mann erschossen worden soll sein. Das berichten verschiedene Medien, darunter die Online-Zeitung "Der Westen".

Dem Bericht zufolge soll ein bewaffneter Mann durch den Essener Stadtteil Altendorf gelaufen sein und dort mehrere Menschen bedroht haben. Gegen 5.30 Uhr ging deswegen ein Notruf bei der Polizei ein, die daraufhin ausrückte. Wie "Der Westen" angab, teilte die Polizei mit, dass es bei diesem Einsatz zum Schusswaffengebrauch kam. Der Mann sei von einer Polizeikugel getroffen worden und trotz medizinischer Versorgung noch vor Ort verstorben.

Der Tatort ist weiterhin abgeriegelt

Die Gegend war infolge des Vorfalls für rund zwei Stunden weitläufig gesperrt, gegen 7.30 Uhr wurde weite Teile der Sperrung aufgehoben, berichtet "Der Westen". Nur der unmittelbare Tatort sei weiterhin nicht zugänglich.





Dem Bericht zufolge übernahm die Polizei Bochum aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen. Welche Absichten der Mann hatte und wie es zu dem Schuss kam, ist noch nicht bekannt.