Festnahme am Flughafen

Deutsche sollen Frau auf Mallorca vergewaltigt haben

04.07.2019, 22:18 Uhr | AFP, jmt

Mehrere deutsche Touristen werden auf Mallorca der Vergewaltigung verdächtigt. Die Polizei nahm die Männer fest, als sie gerade abfliegen wollten.

Die Polizei in Mallorca hat mehrere deutsche Touristen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden vier Männer am Flughafen festgenommen, als sie gerade zurück nach Deutschland fliegen wollten. Eine junge Deutsche hatte am Morgen Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet.

Die "Mallorca Zeitung" berichtete, zwei der Männer hätten die 18-Jährige mutmaßlich in einem Hotel in Cala Rajada vergewaltigt. Sie sei freiwillig mitgegangen und dort dann zum Sex gezwungen worden. Zwei weitere Männer hätten demnach die Vergewaltigung gefilmt. Anschließend habe die Frau direkt eine Polizeiwache aufgesucht, um Anzeige zu erstatten. Medizinische Untersuchungen erhärteten demnach ihre Vorwürfe.







Laut Polizei zeigte sich zumindest bei einem der Festgenommenen, dass er mit der Tat nichts zu tun hatte. Womöglich gelte dies auch für einen weiteren der Männer. "Wir versuchen, das Maß der Beteiligung zu ermitteln", sagte ein Sprecher der Polizei der Balearen-Insel.