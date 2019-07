Leichen in Haus nahe Bielefeld

Sohn soll sich und seine Eltern getötet haben

10.07.2019, 16:56 Uhr | dpa, dru

Werther: Ein Polizeifahrzeug steht vor einem Haus in Werther. In einem Einfamilienhaus in Werther bei Bielefeld sind drei Tote gefunden worden. (Quelle: dpa)