Bei Festnahme

19-Jähriger in Köln durch Polizeischüsse schwer verletzt

10.07.2019, 16:24 Uhr

Bei der Festnahme eines gesuchten Mannes in Köln ist es zu einem Schusswechsel gekommen. Dabei wurde der 19-Jährige schwer verletzt.

Durch Schüsse der Polizei ist ein 19-Jähriger in der Kölner Innenstadt am Mittwoch schwer verletzt worden. Der junge Mann habe festgenommen werden sollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Domstadt mit. Gegen ihn lag demnach ein Haftbefehl vor.







Der Schwerverletzte werde in einer Klinik behandelt, hieß es weiter. Der Einsatzort sei weiträumig abgesperrt worden. Aus Neutralitätsgründen übernehme die Bonner Polizei die Ermittlungen. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.