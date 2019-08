Landkreis Würzburg

Polizei birgt toten Mann aus Main

01.08.2019, 23:47 Uhr | dpa

Ein Krankenwagen im Einsatz: Ein Mann ist in Unterfranken tot aus dem Main geborgen worden. (Quelle: Hendrik Schmidt/Symbolbild/dpa)

In Bayern ist es offenbar zu einem Badeunfall gekommen: Ein Mann war zum Schwimmen in den Main gegangen – und ist nicht zurückgekehrt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen toten Mann aus dem Main bei Sommerhausen (Kreis Würzburg) geborgen. Er sei nach Angaben eines Bekannten nicht mehr vom Schwimmen aus dem Fluss zurückgekehrt, teilte die Polizei mit.







Nach dem Notruf des Bekannten suchten die Beamten das Areal ab. Ein Rettungshubschrauber fand schließlich einen leblosen Menschen im Wasser. Wie der Mann starb, war zunächst unklar.