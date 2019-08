Mann vor britischem Innenministerium niedergestochen

Vorfall in London: Vor dem britischen Innenministerium ist ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Scotland Yard nahm einen Tatverdächtigen fest.

Bei einem Messerangriff vor dem britischen Innenministerium ist ein Mann verletzt worden. Ein Verdächtiger sei nach dem Angriff festgenommen worden, teilte die Londoner Polizei am Donnerstag mit. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

