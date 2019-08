Beliebtes Reiseziel

Neuseeland: Schlafender Tourist in Wohnwagen erschossen

16.08.2019, 12:10 Uhr | AFP

Ein neuseeländischer Polizist: An einem beliebten Strand wurde ein Tourist von einem Unbekannten erschossen. (Quelle: imago images)

Ein schlafendes Touristenpaar wurde an einem der beliebtesten Surfstrände Neuseelands Ziel eines Angriffs. Ein Mann wurde erschossen – dann floh der Täter mit dem Opfer.

An einem der beliebtesten Surfstrände Neuseelands hat ein Bewaffneter ein Touristenpaar in dessen Wohnmobil im Schlaf angegriffen und erschoss den Mann – dann fuhr er mit seinem Opfer weg.

Der Unbekannte schlug in der Nacht zum Freitag die Scheiben des in Raglan auf Neuseelands Nordinsel geparkten Fahrzeugs ein und schoss mehrmals auf das Paar, wie die Polizei mitteilte. Der Australier wurde getroffen, während seine Verlobte aus dem Fahrzeug fliehen konnte. Der Angreifer flüchtete anschließend mit dem Touristen im Innern des Wagens. Er fuhr eine Stunde ziellos mit seinem Opfer herum. Später wurde das Wohnmobil in der Stadt Hamilton, rund 80 km von dem Strand entfernt gefunden.







Das abgestellte Auto mit der Leiche des Australiers entdeckte die Polizei am Morgen etwa 80 Kilometer entfernt. Vom mutmaßlichen Täter fehlt jede Spur. "Das ist ein absolut tragischer Vorfall", sagte Kommissar Graham Pitkethley. "Nach unseren bisherigen Ermittlungen kannte der Angreifer die Opfer nicht. Das Ganze scheint ein zufälliger Angriff gewesen zu sein." Bei der Partnerin des getöteten Australiers soll es sich Medienberichten zufolge um eine Kanadierin handeln.