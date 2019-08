22-Jährige ermordet

Mord in Hofheim: Tatverdächtiger stellt sich

22.08.2019, 11:38 Uhr

In Hofheim wurde ein Frau ermordet: Bei der Polizei hat sich nun ein Tatverdächtiger gestellt. (Quelle: dpa)

Am Dienstagabend wurde eine 22-Jährige im Hofheimer Ortsteil Langenhain tot an einem Pferdehof aufgefunden. Nun hat sich ein Tatverdächtiger gestellt.

Im Fall der am Dienstag in Hofheim-Langenhain getöteten Frau hat sich Mittwochabend ein 55-jähriger Tatverdächtiger aus dem Bekanntenkreis der 22-Jährigen bei der Polizei in Limburg gestellt.



Kurz zuvor hatte dieser über seinen Rechtsanwalt sein Erscheinen bei der Polizei angekündigt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Kriminalpolizei nach Hofheim gebracht. Dort wurden weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Im Anschluss daran wurde der 55-jährige Wiesbadener in das Polizeigewahrsam eingeliefert.







Der Festgenommene wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt, welcher über die Fortdauer der Inhaftierung entscheidet. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Ablauf der Tat dauern derzeit noch an.