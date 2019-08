Streit um Fotos

Verfeindete Familien prügeln sich am ersten Schultag

30.08.2019, 07:42 Uhr | dpa

Kinder bei der Einschulung: In der Regel ist der Tag ein fröhliches Fest für die Erstklässler. (Quelle: Bernd Leitner/imago images)

Mit Turnstangen sind in Kamen am ersten Schultag zwei Familien in einer Sporthalle aufeinander losgegangen. Der Grund war wohl ein Streit um Fotos.

Bei einer Einschulungsfeier in Kamen bei Dortmund ist es zu einer Schlägerei mit drei Verletzten gekommen. Auslöser für die Handgreiflichkeiten in der Sporthalle der Grundschule soll ein Streit um Fotos unter zwei verfeindeten Familien türkischer Herkunft gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. "Irgendjemand hat wohl ein Foto gemacht, das anderen nicht passte", sagte eine Polizeisprecherin.







73 Schulanfänger und ihre Angehörigen waren am Donnerstag anwesend, als sieben Personen plötzlich zu Stangen oder Turnstäben griffen und aufeinander losgingen. Als die Polizei eintraf, war die Randale bereits beendet. Drei Personen kamen ins Krankenhaus. Die Behörden leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.