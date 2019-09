Fahrerflucht in Thüringen

Frau überfährt die Hand einer gestürzten Seniorin

20.09.2019, 10:15 Uhr | dpa

Polizei im Einsatz: In Gotha wurde eine Frau bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) (Quelle: Alexander Pohl/imago images)

In Thüringen hat eine Frau nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Eine Seniorin war gestürzt, die Autofahrerin fuhr über ihre Hand. Dann verschwand sie.

Eine Autofahrerin ist einer gestürzten Fußgängerin in Gotha mit dem Wagen über die Hand gefahren und danach geflüchtet. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Fußgängerin stolperte und fiel an der Ausfahrt eines Parkhauses, aus dem im selben Moment ein Auto fuhr.





Tornado der Bundeswehr: Kampfjet verliert Treibstofftanks in der Luft



Die Frau hielt mit ihrem Wagen kurz an und sei dann weggefahren. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.