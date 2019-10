Tatort Chinatown

Vier schlafende Obdachlose in New York erschlagen

05.10.2019, 18:54 Uhr | dpa

Eine Absperrung der New Yorker Polizei in Chinatown, Manhattan: Vier Menschen wurden erschlagen, ein fünfter schwer verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. (Quelle: Lloyd Mitchell/Reuters)

Die Polizei hat nach einer brutalen Attacke auf schlafende Obdachlose in New York einen Mann festgenommen. Er hatte eine Metallstange bei sich. Vier Menschen sind tot.

Ein Angreifer hat am frühen Samstagmorgen im New Yorker Stadtteil Manhattan vier schlafende Menschen erschlagen, die vermutlich obdachlos waren. Ein fünftes Opfer brachten Rettungskräfte schwer verletzt ins Krankenhaus, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Beamten nahmen demzufolge kurz nach der Attacke in der Gegend einen 24-Jährigen fest, der eine Metallstange bei sich trug.

Den Berichten zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der Angreifer ebenfalls obdachlos ist. Die Opfer wurden wenige Straßenblöcke voneinander entfernt im Viertel Chinatown gefunden. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt.