Verletzte nach Messerattacke in Manchester

In Manchester hat ein Mann mehrere Menschen niedergestochen. Die Polizei sprach von fünf Verletzten, Anti-Terror-Ermittler seien vor Ort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

In der britischen Großstadt Manchester sind bei einem Messerangriff am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von fünf Personen, die ins Krankenhaus gebracht worden seien. Sie zog Anti-Terror-Spezialisten für die Ermittlungen hinzu.

#Update: footage from outside the #Arndale shopping centre - following reports 4 people have been stabbed outside the #Manchester shopping centre. pic.twitter.com/5Dm7gM0V9n