Magdeburg

Verdächtiges Pulver – Polizei evakuiert Einkaufzentrum

17.10.2019, 18:55 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto vor einer Menschenmenge (Symbolbild): Die Beamten in Magdeburg gaben das Einkaufszentrum nach drei Stunden wieder frei. (Quelle: imago images)

In Magdeburg wurde ein Einkaufzentrum geräumt: Grund war ein Brief, der eine verdächtige Substanz enthielt. Nach drei Stunden kam dann die Entwarnung.

Wegen eines verdächtigen Pulvers hat die Magdeburger Polizei am Donnerstag einen Einkaufs- und Bürokomplex im Zentrum der Stadt vorübergehend evakuiert. Ein Anrufer hatte von einem Brief berichtet, in dem sich das unbekannte Pulver befinde, teilte die Polizei mit.





Die Feuerwehr stellte fest, dass es keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung gab. Nach rund drei Stunden wurde das Gebäude wieder freigegeben.