Suche nach Anne-Elisabeth Hagen

Millionärsfrau ist seit einem Jahr verschwunden

30.10.2019, 20:27 Uhr | dpa

Vor einem Jahr verschwand Anne-Elisabeth Hagen. Anfangs glaubte die Polizei, die Frau eines norwegischen Millionärs sei entführt worden. Doch langsam schwindet die Hoffnung, dass die 69-Jährige noch lebt.

Von der vermissten norwegischen Millionärsfrau Anne-Elisabeth Hagen fehlt auch ein Jahr nach ihrem Verschwinden jegliches Lebenszeichen. Anlässlich des Jahrestages am Donnerstag sagte Familienanwalt Svein Holden am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in Oslo, für die Familie, Angehörige und Freunde sei es ein sehr herausforderndes Jahr gewesen. Die Hoffnung werde bei den Hagens aber weiter nicht aufgegeben. "Die Familie hofft, weiß aber nicht, ob Anne-Elisabeth weiter am Leben ist", sagte er.

Hagen war am 31. Oktober 2018 aus ihrem Familienhaus in Lørenskog bei Oslo verschwunden. Seitdem hat die Familie kein Lebenszeichen von der mittlerweile 69-Jährigen erhalten. Sie ist die Ehefrau des Investors Tom Hagen, der zu den 200 reichsten Menschen Norwegens zählt.





Die Polizei, die Anfang 2019 mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen war, ging zunächst von einer Entführung aus. Ein Indiz dafür war gewesen, dass in dem Haus ein Schreiben mit einer Lösegeldforderung gefunden worden war. Mittlerweile glauben die Ermittler aber daran, dass die Entführung nur vorgetäuscht wurde und Hagen wahrscheinlich getötet worden ist.