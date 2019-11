Polizei überprüft Fahrgäste

Flasche aus Zug geflogen – Kleinkind schwer verletzt

02.11.2019, 12:03 Uhr | dpa

Polizeiaktion im Partyzug in Greven: Ein Kleinkind wurde schwer verletzt. Das Mädchen schwebt in Lebensgefahr. (Quelle: Günter Benning/dpa)

Schock am Bahnhof Kamen: Ein zweijähriges Mädchen ist schwer am Kopf verletzt worden. Offenbar wurde eine Flasche aus einem Zug geworfen. Die Ermittlungen laufen.

Das zweijährige Mädchen, das am Bahnhof im westfälischen Kamen von einer Flasche am Kopf getroffen wurde, schwebt nach Polizeiangaben nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei nach einer Operation stabil, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vater des Kindes war mit dem Mädchen auf dem Arm am Freitagmorgen die Treppe zu einem Gleis im Bahnhof Kamen hinaufgestiegen. Unvermittelt flog dann nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einem durchfahrenden Zug eine Flasche. Sie traf das Kind am Kopf, es wurde lebensgefährlich verletzt.

Zug in Greven gestoppt

Offen sei, ob die Flasche aus dem Zug gefallen sei oder geworfen wurde, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst fuhr der Zug noch weiter in Richtung Hamm. Er wurde dann am Bahnhof in Greven gestoppt. Polizisten nahmen die Personalien der Fahrgäste auf.







Nach dem Medienbericht soll es sich bei dem Zug um einen Sonderzug gehandelt haben, einen sogenannten Partyzug. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.