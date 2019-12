Prozess in Indien

Todesstrafe für Vergewaltiger bleibt bestehen

18.12.2019, 17:21 Uhr | dpa

In Indien sind fünf Männer nach einer Gruppenvergewaltigung zum Tode verurteilt worden. Ein Angeklagter war gerichtlich gegen die Entscheidung vorgegangen. Nun steht fest, dass alle hingerichtet werden.

Sieben Jahre nach einer tödlichen Gruppenvergewaltigung in einem Bus in Indien hat das höchste Gericht des Landes die Aufhebung der Todesstrafe für einen der Täter abgelehnt. Der Mann war verurteilt worden, weil er 2012 zusammen mit fünf anderen Männern eine 23 Jahre Studentin in Neu Delhi vergewaltigt hatte. Die Frau starb anschließend an ihren schweren Verletzungen.

In Indien wird nun erwartet, dass die Männer bald hingerichtet werden. In den vergangenen Tagen hatten nach neuen Vergewaltigungsfällen Tausende für eine schnelle Bestrafung der Täter demonstriert. Die Gesetze sind inzwischen zwar schärfer als 2012, aber trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, dass zu wenig getan wird – angesichts weiterhin zahlreicher Fälle von sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder.

"Viel öffentlicher Druck"

Die Täter der Gruppenvergewaltigung von 2012 waren in den vergangenen Jahren gerichtlich gegen ihre Verurteilung vorgegangen. Nun sind ihre Möglichkeiten praktisch ausgeschöpft. Sie könnten etwa noch ein Gnadengesuch beim Präsidenten einzureichen. Der Anwalt des Verurteilten sagte am Mittwoch, er glaube, dass nun schnell gehandelt werde: "Es gibt viel öffentlichen Druck."

Neben den vier zum Tode verurteilten Männern gab es einen Vergewaltiger, der zum Zeitpunkt der Tat minderjährig war und inzwischen wieder auf freiem Fuß ist. Ein anderer wurde tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden.