Junge war zwei Jahre verschwunden

15-Jähriger bei Kinderporno-Razzia in Schrank gefunden

20.12.2019, 17:54 Uhr | dpa

Sie suchten nach Kinderpornos – und fanden einen Jungen in einem Schrank. Die Polizei ist in der Wohnung eines mutmaßlichen Pädophilen auf einen Jugendlichen gestoßen – der war seit zwei Jahren vermisst.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung eines 44-Jährigen in Recklinghausen wegen Kinderpornografie-Verdachts hat die Polizei einen seit längerem vermissten 15-Jährigen entdeckt. Der Jugendliche sei in einem Schrank gewesen, teilte die Kreispolizei Recklinghausen mit. "Hinweise, dass der Junge gegen seinen Willen in der Wohnung festgehalten wurde, liegen zurzeit nicht vor", hieß es. Nähere Einzelheiten zu dem Jugendlichen machte die Polizei aus Opferschutzgründen nicht.

Der 44-Jährige steht unter Verdacht, kinderpornografische Schriften verbreitet zu haben. In der Wohnung wurde bei der Durchsuchung am Freitag auch noch ein älterer Mann angetroffen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Sichergestellt wurden technische Geräte und Datenträger. Bei der Suche sei auch ein Datenträgerspürhund eingesetzt worden, hieß es weiter.

Der Junge war 2017 mit 13 Jahren als vermisst gemeldet worden, schreibt die "Bild-Zeitung". Er lebte demnach damals in einer Jugendhilfeeinrichtung. Die Polizei suchte öffentlich nach ihm. Auch bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy" wurde der Fall thematisiert.