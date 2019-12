Kein verdächtiger Gegenstand

Fehlalarm am Berliner Breitscheidplatz – Polizei gibt Entwarnung

21.12.2019, 23:09 Uhr | dru , t-online.de

Polizist mit automatischer Waffe, Im Hintergrund die Gedächtniskirche: Am Abend ist der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt worden. (Quelle: Annegret Hilse/Reuters)

In Berlin ist am Samstagabend der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt worden. Berichte über einen verdächtigen Gegenstand und zwei Festnahmen bestätigten sich nicht.

In Berlin ist am Abend nach Hinweisen auf einen verdächtigen Gegenstand der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt worden. Auch sollen Medienberichten zufolge zwei Männer mit Kontakten zur islamistischen Szene festgenommen worden sein. Sowohl den Fund des Gegenstandes wie auch die angeblichen Festnahmen dementierte die Polizei am späten Abend.

Den Angaben zufolge seien die beiden Personen wegen ihres "verdächtigen Verhaltens" aufgefallen. Als Polizisten sie ansprachen, "wollten sie sich schnell entfernen". Anschließend seien sie zunächst in Gewahrsam genommen worden. Der Verdacht, einer der Männer werde wegen Sprengstoffdelikten per internationalem Haftbefehl gesucht, habe sich aber nicht bestätigt. Als Grund nannte die Sprecherin eine Namensähnlichkeit. Festnahmen habe es nicht gegeben.

Die Überprüfung vor Ort ergab zunächst eine Fahndungsnotierung, die sich im weiteren Verlauf nicht bestätigte. Aufgrund des Verhaltens und der angenommenen Fahndungsnotierung haben unsere Kolleg. vorsorglich den Weihnachtsmarkt geräumt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Nach dem Absuchen des Weihnachtsmarktes und der benachbarten Gedächtniskirche gab die Polizei am späten Abend Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Zuvor hatten den Angaben zufolge alle Besucher den Weihnachtsmarkt "ruhig und besonnen" verlassen.

Unsere polizeilichen Maßnahmen rund um den #Breitscheidplatz sind beendet. Ein gefährlicher Gegenstand wurde nicht gefunden. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Mehrere Medien hatten bereits kurz nach dem Polizei-Tweet über die Räumung von zwei Festnahmen berichtet. Angeblich habe es sich bei den beiden Personen um Gefährder gehandelt. Diese Angaben bestätigten sich nicht.

Polizeieinsatz sorgt für Behinderungen im Nahverkehr

Außer dem Weihnachtsmarkt wurde am Abend auch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in unmittelbarer Nachbarschaft geräumt, wo zum Zeitpunkt ein Weihnachtskonzert aufgeführt wurde. Am Bahnhof Zoologischer Garten unweit des Breitscheidplatzes hielten am Abend keine S-Bahnen. Alle Zugänge zu dem Platz wurden abgeriegelt.

Wie die Polizei später erklärte, habe sie in Anbetracht des Ortes, an dem es vor drei Jahren einen Terroranschlag gegeben hatte, "sensibel reagiert". Deshalb sei der Platz geräumt worden. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 350 Beamten und Spürhunden im Einsatz.

Vor fast genau drei Jahren, am 19. Dezember 2016, war der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt.