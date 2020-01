Über 15 Betroffene

Falsche Prostitierte schickt freier unter die Dusche und bestiehlt sie

08.01.2020, 18:52 Uhr | AFP

Mit einem Trick hat eine junge Frau und ihre Komplizen in NRW Männer bestohlen und beraubt: Sie gab sich als Prostituierte aus, traf sich mit ihren Opfern und bestahl sie, als sie unter der Dusche waren.

Eine angebliche Prostituierte soll in Nordrhein-Westfalen zusammen mit Komplizen zahlreiche Freier in mehreren Städten in eine Falle gelockt haben. Statt des abgesprochenen Liebesdiensts wurden die Männer, nachdem sie zunächst unter die Dusche geschickt wurden, bestohlen und in einigen Fällen auch ausgeraubt, wie die Dortmunder Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 18-Jährige und zwei Männer nahm die Polizei bereits Ende Dezember in Hagen fest. Den Ordnungshütern zufolge gibt es nach aktuellem Stand mindestens 15 Geschädigte. Die Ermittler gehen allerdings von einer Vielzahl weiterer Opfer aus und baten Betroffene, sich zu melden.