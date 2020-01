"Absolut ekelhaftes Verhalten"

Ehepaar hisst Nazi-Flagge – Empörung in Australien

14.01.2020, 11:48 Uhr | dpa

Ein australisches Ehepaar sorgt mit einer Nazi-Flagge am Haus für Aufruhr. Verboten ist das dort nicht. Melbourne klagt aber über eine stetige Zunahme rassistischer Vorfälle.

Eine Nazi-Flagge am Haus eines Paares im Süden Australiens hat dort Empörung ausgelöst. "Wenn es in diesem Haushalt noch irgendeinen Anstand gibt, nehmen sie die Flagge sofort runter", sagte der Ministerpräsident des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Dienstag vor Reportern in Melbourne. Er sprach von einem "absolut ekelhaften Verhalten".

Wie die Zeitung "The Age" berichtete, hatte das Paar im ländlichen Beulah seit Wochen die Fahne mit einem gut sichtbaren Hakenkreuz und anderen Symbolen gehisst. Mehrere Nachbarn beschwerten sich demnach bei der Polizei. Die Frau habe die Flagge mit ihren deutschen Wurzeln begründet. Anders als in Deutschland sind Nazi-Symbole in Australien nicht verboten. Darüber wird aber diskutiert.

Solches Verhalten habe in den vergangenen Jahren enorm zugenommen, sagte der Bürgerrechtler Dvir Abramovich von der Anti-Defamation Commission der Deutschen Presse-Agentur. In Melbourne, der Hauptstadt Victorias, gebe es eine regelrechte "Hakenkreuz-Plage", mehr Graffiti und Vandalismus, außerdem eine Zunahme von Parolen, die antisemitisch sind und den Holocaust leugnen.