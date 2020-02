Bei Verkehrskontrolle in Hessen

Polizist erschießt Mann mit Messer

04.02.2020, 00:03 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Polizei: In Hessen wurde ein Mann von einem Polizist erschossen. (Quelle: dpa)

Ein Polizist hat bei einer Verkehrskontrolle in Hessen auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen. Der Mann starb noch am Abend an seinen schweren Verletzungen.

Bei einer Verkehrskontrolle im hessischen Vellmar hat ein Beamter nach Polizeiangaben auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch einen Notarzt und Rettungskräfte sei der Mann am Montagabend an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen weiter mit.

Weitere Details des Vorfalls im Landkreis Kassel nannte die Polizei zunächst nicht. Wie üblich bei solchen Einsätzen, bei denen Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen, seien das Hessische Landeskriminalamt und die Kasseler Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden.