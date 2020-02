SEK-Einsatz in Baden-Württemberg

Festnahme nach blutigem Streit – Fahndung geht weiter

13.02.2020, 19:51 Uhr | t-online.de

Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos in Plochingen: Fünf Menschen sollen an dem Streit beteiligt gewesen sein. (Quelle: dpa)

Großeinsatz der Polizei in Baden-Württemberg: Bei einer Auseinandersetzung in Plochingen ist ein Schuss gefallen, zwei Personen wurden verletzt. Ein Spezialkommando sucht zwei Verdächtige.

Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit zwei Verletzten in Plochingen (Baden-Württemberg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. "Wir haben eine Person in der Esslingerstraße festgenommen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Nach mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet.

Im Rahmen der Fahndung haben wir eine Person festgenommen. Die Überprüfung läuft.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

Fünf Männer sollen an dem Streit auf offener Straße beteiligt gewesen sein, bei dem laut Polizei ein Schuss gehört wurde und ein Messer eingesetzt worden sein soll. Die beiden Verletzten sollen Stichverletzungen davongetragen haben. Nähere Hintergründe zur Tat gab es zunächst nicht.

Bei der Fahndung nach den zwei weiteren Tatverdächtigen sind auch Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Der Bereich um die Bahnhofstraße in Plochingen ist weiträumig gesperrt. "Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich", schreibt die Polizei auf Twitter.