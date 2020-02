Verfolgungsjadg in Kalifornien

Dieb stiehlt Leichenwagen – samt Leiche

27.02.2020, 21:43 Uhr | AFP, dpa

Makaberes Delikt in Pasadena: In der Stadt nahe Los Angeles hat ein Mann einen Leichenwagen vom Parkplatz einer Kirche gestohlen. Auf Twitter appellierte die Polizei an den Anstand des Diebs – vergeblich.

Mehr erbeutet als erhofft hat ein Autodieb in Kalifornien: Er stahl einen Geländewagen samt darin enthaltener Leiche. Das Fahrzeug parkte am Mittwochabend mit laufendem Motor vor einer griechisch-orthodoxen Kirche in Pasadena östlich von Los Angeles, während der Fahrer dort gerade eine andere Leiche ablieferte. Der Motor lief und der Schlüssel steckte in der Zündung, wie das örtliche Sheriff-Büro nun berichtete.

Diesen Moment nutzte der Dieb, um mit dem Wagen davonzufahren – samt einer darin liegenden Frauenleiche. Auf Twitter rief die Polizei den Täter auf, wenigstens den Toten zurückzubringen. "Von allen schlechten Entscheidungen, die Sie getroffen haben, treffen Sie bitte wenigstens eine gute und bringen Sie die verstorbene Person und den Sarg zurück", hieß es dort.

Am Donnerstagmorgen (Ortszeit) wurde der Täter schließlich gefasst, nachdem ein Autofahrer den gestohlenen Wagen gesehen und die Polizei alarmiert hatte. Bei einer Verfolgungsjagd mit den Beamten baute der Autodieb einen Unfall. Die Leiche befand sich noch im Wagen.