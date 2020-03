Nordrhein-Westfalen

Tote in Gladbeck gefunden – 81-jähriger tatverdächtig

19.03.2020, 19:26 Uhr | dpa

Polizei im Einsatz (Symbolbild): In Gladbeck ist eine Seniorin tot aufgefunden worden.

Vorfall in Gladbeck: Polizisten nahmen einen 81-jährigen Mann fest, er wird des Totschlags an seiner Partnerin verdächtigt. Sie war tot in einer Wohnung gefunden worden.

Ein 81-Jähriger soll für den gewaltsamen Tod seiner Partnerin in verantwortlich sein. Nachdem ein Zeuge merkwürdige Geräusche gehört hatte, fanden eintreffende Beamte die tote 73-Jährige in einer Wohnung in Gladbeck und nahmen den Mann fest, wie die Polizei Recklinghausen mitteilte.

Da der 81-Jährige selbst verletzt war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Mann die Verletzungen in einem Kampf mit seiner Partnerin erlitt oder sich selbst zufügte, sagte die Polizei nicht. Es wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag.