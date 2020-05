Polizei fahndete mit Hubschrauber

Frau im Teich ertränkt – Ehemann verletzt sich schwer

12.05.2020, 14:59 Uhr | dpa

Der Tatort in Brandenburg: Hier hat ein 64-Jähriger offenbar seine Frau in einem Gartenteich ertränkt, der Besitzer des Hauses schildert den Vorfall. (Quelle: t-online.de)

Ein Streit zwischen einem Ehepaar in Brandenburg ist am Montag tödlich geendet. Der Ehemann soll versucht haben, seine Frau in einem Teich zu ertränken. Die Frau erlag ihren Verletzungen.

Eine 40-Jährige ist in Werder (Havel) nach einem Streit mit ihrem Ehemann ums Leben gekommen. Ihr 64 Jahre alter Mann soll nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach gewaltsam auf sie eingewirkt und versucht haben, sie in einem Teich zu ertränken, teilte die Polizei kurz nach der Tat am Montagabend mit. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei die schwer verletzte 40-Jährige noch auf dem Grundstück in dem Ort in Brandenburg gestorben.



Im Video oben sehen Sie Bilder vom Tatort. Darin schildert der Besitzer des Hauses auch, wie er die Tat miterlebt hat. Den Beitrag finden Sie auch hier.

Danach flüchtete der Mann mit seinem Auto. Die Polizei fahndete nach ihm – auch mit einem Hubschrauber. Auf einem Industriegelände im nahe gelegenen Plötzin prallte er mit dem Wagen gegen eine Hauswand und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen Totschlags. Worum es bei dem Streit ging, war noch unklar.