Antisemitisches Motiv?

Empörung über Impfgegner-T-Shirt – Polizei ermittelt

18.05.2020, 20:59 Uhr | dpa

Ein online angebotenes T-Shirt-Design hat im Netz für Empörung gesorgt. Nun prüft die Polizei in Leipzig eine mögliche strafrechtliche Relevanz. Twitternutzer bezeichneten das Motiv als antisemitisch.

Ein online angebotenes T-Shirt-Design mit einem gelben Stern und der Aufschrift "nicht geimpft" hat Empörung ausgelöst. Nun prüft die Polizei in Leipzig eine strafrechtliche Relevanz. Das sagte eine Sprecherin am Montag. Das zuständige Kommissariat untersuche, ob Anzeige von Amts wegen erstattet wird.

Unternehmen löscht das Design

Das Design, das auf der Internetseite der Leipziger Onlinefirma Spreadshirt auf T-Shirts und Hoodies angeboten worden war, hatte am Wochenende in sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Twitter-Nutzer nannten das Motiv antisemitisch, der gelbe Stern erinnere an den "Judenstern", also die Kennzeichnung, die Menschen jüdischen Glaubens in der NS-Zeit von den Nationalsozialisten aufgezwungen wurde.

Unsäglich: Auf @spreadshirt_de werden Kleidungsstücke mit einem sogenannten "Judenstern", mit der Inschrift "nicht geimpft", angeboten.

Dieser #Antisemitismus ist u.a. zur Zeit bundesweit auf Versammlungen gegen die #Corona-Maßnahmen wiederzufinden. #onlineshopping #Deutschland pic.twitter.com/QYOP4cookB — Recherche-& Informationsstelle Antisemitismus RIAS (@Report_Antisem) May 17, 2020

Am Sonntag löschte das Unternehmen nach eigenen Angaben das Design. Es sei wenige Tage zuvor online gestellt worden, sagte Unternehmenssprecherin Eike Adler am Montag. "Trotz technischer und menschlicher Filter kann es passieren, dass Designs durch's Netz rutschen, die wir auf unserer Plattform nicht dulden", twitterte Spreadshirt am Sonntag. Mehrere Medien hatten über das Thema berichtet.

Grundsätzlich könne jeder Kunde ein Design für Aufdrucke auf die Plattform hochladen und zum Kauf anbieten, sagte Adler. Dabei müsse der Anbieter versichern, dass er die Rechte am Motiv habe, sich an Gesetze halte und es sich nicht um Aufforderungen zu Gewalt oder Hate Speech handele.

Spreadshirt prüfe nun, ob das kritisierte Design verkauft wurde, sagte Adler. Mögliche Bestellungen würden storniert. "Nach meinen Erkenntnissen ist das Design nicht ausgeliefert worden", sagte Adler. Zudem sei das Profil des Anbieters des Motivs gelöscht worden, hieß es. Es werde geprüft, ob Spreadshirt Anzeige erstatte, sagte Adler.