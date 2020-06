Fall Maddie McCann

Verdächtiger geriet in weiterem Vermisstenfall ins Visier

05.06.2020

Nach Festnahme eines Verdächtigen: So mysteriös ist das Verschwinden der Madeleine McCann.

Madeleine McCann war fast vier, als sie aus dem Urlaubsapartment des englischen Ärzte-Ehepaars in Praia da Luz in Portugal verschwand. Seitdem gilt sie als vermisst.

Ein Grundstück des deutschen Verdächtigen im Fall "Maddie" wurde im Zusammenhang mit einem anderen bekannten Vermisstenfall durchsucht. Seit 2015 wird Inga aus Sachsen-Anhalt vermisst.

Hat der Verdächtige im Fall der vermissten Madeleine "Maddie" McCann auch etwas mit dem Verschwinden der kleinen Inga aus Schönbeck zu tun? Ein Grundstück des 43-Jährigen soll 2016 im Zusammenhang mit dem Fall durchsucht worden sein, berichtet die "Magdeburger Volksstimme". Demnach besitzt der Mann ein verfallenes Grundstück in der Börde.



Bei der Durchsuchung konnte ein Speicherstick mit kinderpornografischen Aufnahmen gesichert werden, berichtet die Zeitung. Außerdem sei er am Tag vor dem Verschwinden der 5-Jährigen nahe des Tatorts in einen Unfall verwickelt gewesen. Einen entscheidenden Beweis konnten die Ermittler damals aber nicht finden.

Einbrecher berichten von Vergewaltigungsvideo

Nachgewiesen wurde dem 43-Jährigen allerdings eine Vergewaltigung aus dem Jahr 2005. Der entscheidende Hinweis kam nach t-online.de-Informationen von Kleinkriminellen. Zwei Männer hatten angegeben, in die Wohnung des Mannes eingebrochen zu sein. Dort erbeuteten sie demnach eine Kamera. Aufnahmen darauf sollen laut ihren Aussagen die Vergewaltigung einer älteren Frau gezeigt haben. Durch die Schilderung der Zeugen stießen die Ermittler auf den Fall der 72-Jährigen, die unter ähnlichen Umständen vergewaltigt wurde. Der Tatort damals: Das Haus der Frau im portugiesischen Praia da Luz – dem Ort, in dem Maddie verschwand.

Dort, an der Algarve, hatte der Deutsche längere Zeit gelebt. Die damals dreijährige Madeleine McCann aus Großbritannien war 2007 mit ihren Eltern und ihren Geschwistern im Urlaub in Praia da Luz.



Erste Hinweise schon im Jahr 2013

Auf die Spur des Deutschen kamen die Ermittler durch einen Hinweis nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" – und zwar schon im Jahr 2013. Das gab ein BKA-Ermittler in der aktuellen Ausgabe der ZDF-Sendung am Mittwochabend an. "Die damaligen Informationen reichten nicht für Ermittlungen aus und schon gar nicht für eine Festnahme", sagte BKA-Ermittler Christian Hoppe. Auch ein weiterer Hinweis auf den Tatverdächtigen im Jahr 2017 habe noch nicht ausgereicht.



Mit ihrem erneuten Zeugenaufruf haben die Ermittler ein wichtiges Ziel erreicht. Die aktuelle Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst" habe große Resonanz erfahren, sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur. "Es sind zahlreiche Hinweise eingegangen, die nun ausgewertet werden.

Der Verdächtige sitzt derzeit in einem Gefängnis in Kiel eine alte Haftstrafe aus dem Jahr 2011 ab, bei der es um Drogenhandel geht.