Messerangriff in Hamburg

19-Jähriger im Park von Unbekannten niedergestochen

14.06.2020, 21:04 Uhr | dpa, sth

In Hamburg ist ein 19-Jähriger in einem Park von Unbekannten angegriffen worden. Erst schlugen sie ihn mit einem Gürtel, dann stach einer auf ihn ein. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern.

In Hamburg-Harburg ist ein 19 Jahre alter Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagnachmittag in Begleitung eines Freundes in einem Park von zwei unbekannten Männern angegriffen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Einer der beiden Täter soll den 19-Jährigen zunächst mit einem Gürtel geschlagen haben. Der zweite Täter soll zwei Mal auf den Oberkörper des jungen Mannes eingestochen haben. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen, war laut Polizeiangaben jedoch nicht in akuter Lebensgefahr.

Zwei Beamte, die zufällig in Tatortnähe unterwegs waren, versorgten den 19-Jährigen bis die Sanitäter kamen. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern blieb bisher erfolglos.