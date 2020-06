Nach Streit in Neumünster

Mann fährt Kontrahenten mit Auto an

29.06.2020, 13:15 Uhr | dpa

Unter jungen Menschen in Neumünster wäre ein Streit beinahe tödlich ausgegangen: Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Wagen einen anderen Mann an, offenbar wollte er ihn töten.

Im Streit hat ein 21-Jähriger mit seinem Wagen in Neumünster einen Mann angefahren. Nach ersten Erkenntnissen handelte der Mann dabei in Tötungsabsicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 19-Jähriger wurde bei dem Vorfall am Sonntag schwer verletzt. Ein weiterer 18-Jähriger konnte im letzten Moment noch zur Seite springen und verletzte sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem er sein Opfer angefahren hatte, fuhr der Verdächtige mit seinem Kleinwagen noch einen Laternenmast um und flüchtete. Eine Stunde später stellte er sich der Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Dem 21-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.