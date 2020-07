Waffen, Betäubungsmittel und Diebesgut

Schüsse vom Balkon in Pforzheim

06.07.2020, 17:59 Uhr | dpa

Symbolbild Polizei: In Pforzheim konnte die Polizei einen gesuchten 22-Jährigen dingfest machen, nachdem er eigenen Angaben zufolge "Schießübungen" auf seinem Balkon durchführte. (Quelle: Marius Bulling/imago images)

In Pforzheim gibt ein Mann Schüsse von seinem Balkon ab. Die Polizei rückt mit acht Streifenwagen an und stellt fest: Der 22-Jährige wird bereits per Haftbefehl gesucht.



Ein Mann hat in Pforzheim von seinem Balkon aus mehrere Schüsse abgegeben. Der 22-Jährige durchlöcherte einen Rollladen und zerschoss Glasflaschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwohner hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, die mit acht Streifenwagen anrückte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zwei Schreckschuss- und zwei CO2-Waffen, außerdem Betäubungsmittel und Diebesgut.



Der Mann habe eingeräumt, Schießübungen gemacht zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Damit hat der 22-Jährige die Beamten unfreiwillig auf sich aufmerksam gemacht – er wurde bereits wegen Sachbeschädigung per Haftbefehl gesucht und sitzt mittlerweile im Gefängnis.