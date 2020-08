Tasche fest im Griff

Dieb überwältigt 82-Jährige – aber geht leer aus

05.08.2020, 15:45 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern versucht ein junger Mann einer Seniorin ihre Handtasche zu klauen. Die Frau stürzt dabei zu Boden – doch ihr Hab und Gut gibt sie trotzdem nicht her. Der Täter muss sich geschlagen geben.

Eine 82 Jahre alte Frau hat sich in Neubrandenburg erfolgreich gegen einen Handtaschenräuber gewehrt. Der Mann wurde kurz danach festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ereignete sich der Überfall am Mittwochvormittag auf einem Gehweg in der Südstadt.



Die 82-Jährige war aus einem Bus gestiegen und trug die Handtasche über der Schulter. Der ihr entgegenkommende Tatverdächtige riss so stark daran, dass die Seniorin hinfiel und sich verletzte. Die Tasche konnte sie aber festhalten.

26-Jähriger ist bereits polizeibekannt

Die mit acht Streifenwagen angerückte Polizei stellte den 26-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist, in einem nahe Waldstück. Er hatte sich liegend im Gras versteckt.

Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, ob wegen versuchten Raubes und Körperverletzung ein Haftantrag gestellt wird. In Neubrandenburg läuft derzeit gerade ein Prozess um eine Handtaschenraubserie, bei dem eine Rentnerin schwer verletzt worden war. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe. Ein Urteil soll am Montag fallen.