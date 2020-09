Gasthaus bei Osnabrück

50 Menschen liefern sich Massenschlägerei auf Hochzeit

27.09.2020, 12:18 Uhr | dpa

Die Stimmung auf einer Hochzeit in Niedersachsen ist am Sonntag eskaliert. Bei der Feier in der Nähe von Osnabrück prügelten sich rund 50 Menschen, Anwohner riefen die Polizei.

Rund 50 Menschen haben sich auf einer Hochzeitsfeier in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) geprügelt. Das sagte ein Polizeisprecher. Zu der Massenschlägerei kam es am frühen Sonntagmorgen in einem Gasthaus. Passanten hätten die Polizei informiert. Was genau zu der Auseinandersetzung führte, werde weiter ermittelt, hieß es.

Hasbergen ist eine Gemeinde im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen mit etwa 11.000 Einwohnern.