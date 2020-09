Lengfeld in Thüringen

Mann geht mit Axt auf Polizisten los – Polizei schießt

30.09.2020, 07:57 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife: Der Mann verbarrikadierte sich in dem Haus, zu dem ihm der Zugang verboten worden war. (Symbolbild) (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Erst verletzte er eine Frau, dann verbarrikadierte ein Mann in Thüringen sich mit einer Axt vor der herbeigerufenen Polizei. Als die Beamten die Wohnung stürmten, eskalierte die Situation.

Bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei ist ein 25-Jähriger durch Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte, war er mit einer Axt auf Beamte losgegangen, die den Angaben zufolge für eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt am Dienstagabend dessen Personalien feststellen wollten. Auch eine Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes wurde eingesetzt.

Als der 25-Jährige die Axt dennoch nicht habe weglegen wollen, sei der Zugriff erfolgt, wie es hieß. Zu der Tat kam es in Lengfeld im Süd-Westen von Thüringen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und dessen Zustand als "stabil" bezeichnet.

Eine Frau aus Lengfeld (Kreis Hildburghausen) hatte die Polizei gerufen, die laut den Beamten bei Streitigkeiten mit dem 25-Jährigen leicht verletzt wurde. Dieser hatte sich daraufhin in dem Haus verbarrikadiert, für das er Hausverbot hatte. Als sich die Beamten gewaltsam Zutritt zu dem Raum verschafften, waren sie von dem Mann mit der Axt empfangen worden.