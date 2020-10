Auf B2 in Bayern

Lkw übersieht Rennradfahrer – 63-Jähriger stirbt

02.10.2020, 09:50 Uhr | dpa

Krankenwagen: In Bayern ist ein Rennfahrer noch am Unfallort gestorben (Symbolbild). (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Bayern hat ein Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen von einer Bundesstraße einen Fahrradfahrer übersehen. Trotz Helm war der 63-Jährige sofort tot.

Ein Rennradfahrer ist bei Garmisch-Partenkirchen mit einem Lkw kollidiert und ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr der 63-Jährige am Donnerstag auf dem Radweg neben der Bundesstraße 2 bergab in Richtung Garmisch-Partenkirchen, als ein 24-Jähriger mit seinem Lkw rechts in eine Ausbuchung abbog.

Dabei kreuzte er den Radweg. Der Radfahrer kollidierte mit dem Lastwagen und geriet unter die Räder des Anhängers. Trotz Helmes war er den Angaben zufolge sofort tot. Die B2 zwar bis zum Abend gesperrt.